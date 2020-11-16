محمد النني يغادر معسكر منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

يغادر محمد النني لاعب أرسنال الأإنجليزي ومنتخب مصر، معسكر الفريق القومي خلال ساعات قليلة، بعد إيجابية مسحة كورونا وثبوت إصابته بالفيروس. بات في حكم المؤكد مشاركة حمدي فتحي لاعب منتخب مصر، مع الفريق القومي في لقاء توجو المقرر له السادسة مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. له السادسة مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه. محمد النني لاعب المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه. وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها.

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