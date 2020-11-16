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اتحاد الكرة: ودية المنتخب الأولمبي والبرازيل ستقام في موعدها

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أكد مصدر مسئول في اتحاد الكرة أن ودية المنتخب الأولمبي مع البرازيل ستقام غدًا الثلاثاء في موعدها دون أي تغيير. 

وقال المصدر إنه لا يوجد خلافات بين منتخب البرازيل والشركة المنظمة بدليل أن الفريق خاض تدريباته اليوم على

ملعب ستاد القاهرة الدولي. وتابع أن المباراة تحظى باهتمام كبير على كل المستويات ولا يوجد أي شيء يعرقل إقامتها بحسب الموعد المعلن منذ فترة.
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