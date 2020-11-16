بعد محمد صلاح.. الاتحاد المصري يعلن إصابة النني بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إصابة نجم وسط المنتخب وفريق آرسنال الإنجليزي “محمد النني“، بفيروس كورونا المستجد.

وكان منتخب مصر قد خسر جهود نجمه الأول محمد صلاح لنفس السبب في المباراة الماضية امام توجو ضمن الجولة الثالثة من التصفيات والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف مقابل لا شيء.

ومن المقرر ان يواجه منتخب مصر نظيره توجو، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم افريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون عام 2022.

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وجاء بيان الاتحاد المصري كالتالي: “أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب ونادي آرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه”.

وأضاف البيان: “وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي للتنسيق معها”.

وتابع: “كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأول وقبل السفر أمس إلى توجو”.

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