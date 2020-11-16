أخبار النصر| نور الدين امرابط جاهز لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

تعافى لاعب فريق النصر، النجم الدولي المغربي “نور الدين امرابط” من الإصابة التي عانى منها طيلة الفترة الماضية بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية، وغاب على أثرها فترة تصل إلى شهرين عن الملاعب.

وكان إمرابط قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع النصر أمام اتحاد جدة في لقاء الكلاسيكو بالجولة الـ29 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الموسم الماضي)، ليفقد العالمي واحد من أهم الأسلحة الهجومية طيلة الفترة الماضية.

وقالت مصادر نصراوية، أن امرابط خضع لفترة علاج وتأهيل تحت إشراف المعد البدني للفريق، حيث استعاد جزءًا كبيرًا من لياقته البدنية، كما قام اللاعب بعمل تدريبات تأهيلية قوية واجتاز تدريبات قوة تحمل العضلات.

وسيخضع اللاعب المغربي صاحب الـ33 عامًا، لبرنامج تدريبي خاص، من أجل تجهيزه لمواجهة ديربي الرياض أمام الهلال في الجولة الخامسة، والتي ستقام يوم 23 نوفمبر الجاري، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويمر النصر بمرحلة انعدام وزن، بعدما تلقى 3 هزائم من أصل 4 مباريات خاضها في بطولة الدوي السعودي للمحترفين، ولم يحقق سوى انتصار وحيد فقط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.

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وكان نور الدين امرابط قد كشف عن موقفه من البقاء داخل نادي النصر، موضحًا أنه يشعر السعادة والراحة في الرياض، معلنا ترحيبه الشديد بتجديد عقده قبل شهر يناير المقبل.

وأوضح، أن إدارة النصر لم تطلب تجديد العقد حتى الآن، وفي حالة عدم الرغبة في الإبقاء عليه، سينظر في ملف العروض الآخرى، رافضًا ممارسة أي ضغط على إدارة النادي العاصمي.

وأشار إلى أنه يركز على تقديم موسم جيد مع النصر، مطالبا الجميع بنسيان النتائج السلبية في الجولات الماضية، مؤكدًا أنه سيحاول الفوز بالبطولات من أجل إسعاد جماهير الفريق.

وعن المباراة النهائية في كأس ملك السعودية والتي ستجمع النصر بغريمه الهلال قال: “ننتظر المباراة مع الهلال في كأس الملك، وأتمنى أن تكون مباراة رائعة، وواثقون من الفوز بها”.

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