قرر مجلس إدارة الزمالك، عودة لاعب الفريق المعار محمد أشرف “روقة”، بدءًا من الموسم القادم، بعد موافقة البرتغالي جايمي باتشيكو على قيده رسميًا من جديد.
وأبلغ مسئولو الزمالك، “روقة” بالعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما طلب اللاعب تحديد مصيره، رافضًا مبدأ الإعارة مجددًا.
ولم يتلقى الزمالك عروضًا جادة من أجل ضم أشرف روقة بشكل نهائي، لذلك تم الاستقرار على عودته من جديد.
كما فشلت صفقة انضمام نبيل عماد “دونجا” في ظل تمسك إدارة بيراميدز بخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، ليقرر باتشيكو استعادة روقة من جديد.
وكان محمد أشرف روقا قد انضم لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي عام 2017 قادمًا من نادي طلائع الجيش، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليون جنيه.
ولم يستمر اللاعب طويلًا، داخل صفوف الزمالك، ليخرج على سبيل الإعارة لموسمين متتاليين لأندية إنبي وطلائع الجيش.
..
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات| الزمالك يقرر عودة لاعبه المعار بعد فرمان باتشيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.