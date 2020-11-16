نجم برشلونة السابق يتلقى التهاني من كل حدب وصوب بمناسبة اعتزاله كرة القدم

تلقى نجم برشلونة وليفربول السابق، الدولي الأرجنتيني “خافيير ماسكيرانو” العديد من التهاني بعدما أعلن اعتزاله كرة القدم عن عمر يناهز الـ 36 عاماً.

وقضى ماسكيرانو 8 سنوات في برشلونة، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وخمسة ألقاب في كأس الملك، وثلاثة ألقاب سوبر إسباني، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

ووُلد ماسكيرانو في سان لورينزو، ومثل أندية ريفر بليت الأرجنتيني وكورنثيانز البرازيلي وفي إنجلترا مثل وست هام يونايتد وليفربول كما لعب لفريق هايبي تشاينا فورتشن الصيني ليعود إلى الأرجنتين ليمثل نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا.

وعلى الصعيد الدولي مثل ماسكيرانو منتخب الأرجنتين في خمس نسخ من كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) وأربع بطولات من كأس العالم.

وارسل نادي برشلونة عبارات الشكر والثناء على قنواته الرسمية إلى ماسكيرانو وجاء في البيان: “شكرًا لك على إرثك في عالم كرة القدم وخاصة في برشلونة. ماسكيرانو، ستكون دائمًا واحدًا منا”.

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وهنئ بدوره ‏الأسطورة ليونيل ميسي زميله السابق عبر الانستجرام قائلاً: “ماذا يُمكنني القول عن ماسكي، قضينا سنوات عديدة معًا. كنا نرى بعضنا البعض يوميًا. نعيش اللحظات السعيدة مع بعض وايضًا الاوقات السيئة في كل من الأرجنتين وبرشلونة. نحن نفتقدك منذ ان غادرت. اتمنى لك التوفيق ولعائلتك دائمًا”.

كما أعلن النادي الذي بدأ مسيرته الاحترافية “ريفر بليت” امتنانه وتقديره لمسيرة الأرجنتيني وكتبوا: “وضع ماسكيرانو اليوم حدا لمسيرته الكروية الاستثنائية. كل التوفيق في خطوتك التالية ماسكي”.

وقدم النادي الذي قضى فيه ماسكيرانو ثلاث سنوات قبل الانتقال إلى برشلونة، “ليفربول“، شكره أيضًا إلى ماسكيرانو حيث قالوا: “كل التوفيق في اعتزالك خافيير ماسكيرانو”.

وبصرف النظر عن سنواته المليئة بالكؤوس في كامب نو، فاز ماسكيرانو ب(كلاوسورا) مع ريفر بليت في عام 2004 و(برازيليراو) مع كورينثيانز في العام التالي.

وفاز ماسكيرانو مع منتخب الارجنتين بالميدالية الذهبية الأولمبية في عامي 2004 و2008. ومن المتوقع أن يتوجه ماسكيرانو إلى عالم التدريب.

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