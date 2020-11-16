سوق الانتقالات| بصعوبة بالغة.. الوداد يحسم الصفقة العاشرة!

حسم نادي الوداد البيضاوي صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما توصل لاتفاق رسمي مع رئيس نادي حسنية أكادير “الحبيب سيدينو”، من أجل التعاقد مع سفيان بوفتيني خلال الميركاتو الصيفي.

وتعد صفقة بوفتيني من أصعب صفقات الوداد، حيث انهارت المفاوضات مؤخرًا بعدما وافق رئيس حسنية أكادير على بيع المدافع في بداية الأمر، ثم عاد ورفض بعد استشارة أعضاء مجلس إدارة النادي.

وقالت مصادر مغربية، أن الوداد توصل إلى اتفاق مع نادي حسنية أكادير لضم سفيان بوفتيني مقابل 280 مليون سنتيم، ليكون ضمن ثورة انتدابات الوداد استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضحت المصادر، أن اتفاق الوداد مع الحبيب سيدينو يقضي بانضمام المدافع “أمين فرحان” إلى حسنية أكادير بصفة نهائية، بالإضافة إلى 200 مليون سنتيم، حيث قدرت صفقة فرحان بـ80 مليون سنتيم.

وأصبح سفيان بوفتيني هو الصفقة العاشرة للوداد بعدما أتم النادي تعاقده مع كل من أيوب الكعبي القادم من فريق هيبي الصيني، وأيوب سكومة القادم من الفتح الرباطي، وزكريا كياني وأنس سرغات، من نهضة الزمامرة، وأمين أبو الفتوح من يوسفية برشيد، وأيوب المودن من اتحاد طنجة، والتانزاني سايمون مسوفا وأيوب بن الشاوي من الدفاع الحسني الحديدي.

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