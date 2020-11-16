أخبار الهلال| ناقد رياضي يُحرج إدارة النصر بهذه المقارنة مع الزعيم!

قارن الناقد الرياضي، أحمد الكاموخ، بين نادي الهلال وغريمه التقليدي النصر، والتعامل مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد الأزمات التي حدثت خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

وكان الاتحاد الآسيوي قد استبعد الهلال من دوري الأبطال، بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

ورغم معاناة الهلال من إصابات كورونا الكثيرة في صفوفه، وضمان وصوله إلى دور الستة عشر، اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الزعيم، حامل اللقب، وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

الهلال تقبل قرار الاتحاد الآسيوي

ولم تقم إدارة الهلال باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية “CAS” بعد قرار الاتحاد الآسيوي، بعكس إدارة نادي النصر التي أكدت اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، شكوى النصر، ضد بيرسبوليس، لإشراك الفريق الإيراني، لاعبين جدد تم تسجيلهم في القائمة الآسيوية، بالرغم من قرار “فيفا”، بمنع النادي من التعاقدات.

وعلق الناقد الرياضي، أحمد الكاموخ، على فارق التعامل بين الهلال والنصر، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “هل تعلمون لماذا لم يذهب الهلال إلى محكمة الكاس بينما قرر النصر الذهاب بالرغم من أن الخاسر قد يعني حرمانه من المشاركة في دوري الابطال لموسمين متتالين؟”.

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وأضاف “لأن الهلال يعلم بأنه سوف يعود لتحقيق اللقب بينما النصر يعلم بأن الكاس هي الحل الوحيد للوصول إلى النهائي للمرة الأولى والأخيرة”.

بيان النصر

وكانت إدارة النصر قد أصدرت بيانًا اليوم الإثنين، وقالت “حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية، والمكفولة باللوائح والأنظمة”.

وأضاف البيان “نظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بريسبوليس الإيراني، بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية وفق ما تنص عليه الأنظمة. يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق”.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أكد عبر بيانًا رسميا “قررت لجنة الانضباط والأخلاق رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي بيرسبوليس الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب”.

وبالتالي فإن بيرسبوليس سيكون طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر/كانون أول المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، وألزم الاتحاد الآسيوي نادي النصر، بدفع تكاليف الاستئناف وقدرها 1000 دولار، وفقا للوائح الاتحاد القاري.

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