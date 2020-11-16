نادي زد يدخل في مفاوضات مع عصام الحضري.. وجلسة لحسم موقفه

اقترب حارس مرمى منتخب مصر السابق “عصام الحضري” من العودة إلى الملاعب مرة آخرى، رغم إعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي خلال الفترة الماضية.

ودخل مسئولو نادي زد في مفاوضات مع عصام الحضري من أجل العودة رسميا للمشاركة مع الفريق في دوري الدرجة الثانية خلال الموسم المقبل، بعدما قامت إدارة النادي بشراء نادي “إف سي مصر“.

ويعقد الحضري جلسة اليوم الاثنين، مع مسئولي نادي زد، لحسم موقفه من اللعب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، حيث سيشارك الفريق في القسم الثاني.

فيما كشف الحضري أنه سوف يحسم مصيره خلال الساعات المقبلة، وإمكانية العودة مرة آخرى للملاعب في الموسم الجديد، بعد التعرف على الصفقات الجديدة التي سيبرمها مسئولي زد، مشيرًا إلى أنه سيقوم بتقييم الأمور، ولو وجد الفرصة مناسبة سيوافق على العرض.

Advertisements

وكشف حارس مرمى المنتخب المصري السابق عصام الحضري أنه سيعقد اجتماعا مع مجلس إدارة نادي زد، اليوم، من أجل حسم مصير انضمامه لصفوف الفريق.

وأكد الحضري أنه سوف يرى مدة وقدرة تلك التجربة على تحقيق إضافة لمسيرته، مؤكدًا جاهزيته للعب في أي وقت حال الموافقة على عرض زد.

ويتولى أسامة نبيه القيادة الفنية لفريق “زد” بعد شراء نادي مصر، وسيتم تغيير مسمى النادي إلى زد، بعد مباراة الفريق أمام الزمالك بدور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي تحدد لها بشكل مبدئي 21 نوفمبر الجاري.

..