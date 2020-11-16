رغم إغراءات باريس.. راموس يخضع لشروط ريال مدريد ويوافق على تجديد عقده

وافق قائد ريال مدريد سيرخيو راموس على تجديد عقده مع الملكي لمدة موسم واحد تماشياً مع سياسة النادي القاضية بالتجديد لسنة واحدة لأي لاعب تجاوز سن الثلاثين مهما كانت مكانته في الفريق بالرغم من إغراءات باريس سان جيرمان.

ووفقاً ‏لإذاعة “كادينا كوبيه” فإن سيرخيو راموس يرغب في تجديد عقده لمدة عامين مع الحفاظ على راتبه الحالي، بينما عرض ريال مدريد هو تجديد عقده لمدة عام واحد مع خيار تجديده لمدة عام إضافي ومع راتب أقل مما يحصل عليه في الوقت الحالي.

‏ويضيف نفس المصدر، ان راموس وافق على التوقيع لمدة عام واحد مع خيار التجديد لمدة عام آخر، لكن بشرط ان يُجدد العقد للموسم الثاني تلقائيًا في حال مشاركته في عدد معين من المباريات.

وفي نفس السياق، ينتظر باريس سان جيرمان الفرنسي كيف ستسير الأمور بين ريال مدريد وقائده راموس وفقاً لمختلف المصادر الاسبانية حيث يهدفون إلى التعاقد معه وذلك بإغرائه براتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو.

..