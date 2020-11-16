الاتحاد الإسباني يحدد مكان وزمان “نهائي” النسخة القديمة والجديدة من كأس ملك إسبانيا

استقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على موعد نهائي كأس ملك اسبانيا 2019 وكذا نهائي الكأس لهذا الموسم ولكن هذا مشروط بحفاظ كرة القدم على وضعها الطبيعي أي بدون إلغاء المباريات أو تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

ووفقا للماركا، ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي بين ناديي أثليتيك بيلباو وريال سوسيداد يوم 4 أبريل 2021 في استاد “لا كارتوخا”، ولم يتم تحديد ما إذا كانت ستقام بحضور جماهيري ام لا.

ومع ورود أنباء عن لقاح محتمل، قالت وزيرة الرياضة الإسبانية “إيرين لوزانو” لإذاعة كادينا كوبيه، إنه قد يكون هناك مشجعون في المدرجات في المرحلة الأخيرة من الموسم. وهذا هو حلم الاتحاد الاسباني لكرة القدم.

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وسيقام بعد ذلك نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم بعد أسبوعين، في تاريخ 18 أبريل، في نفس المدينة ونفس الملعب: “لا كارتوخا” حيث تم تحديد المكان بالفعل من قبل الاتحاد الاسباني لكرة القدم الذي توصل إلى اتفاق مع مدينة إشبيلية لاستضافة النهائي هناك لمدة عامين متتاليين.

وسيظل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ملتزمًا بشدة بالنسخة الثانية من السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، والتي ستقام كما هو مقرر في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

ويخطط وفد من الاتحاد للسفر إلى المملكة العربية السعودية في الأسابيع المقبلة لمعرفة الوضع الصحي هناك، وتحديد الأماكن ووضع بروتوكول حتى تكون الفرق آمنة في جميع الأوقات.

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