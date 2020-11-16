كاسانو: ميسي يحتاج إلى حارس ومدافعين في الأرجنتين، وتخلي برشلونة عن سواريز جنون!

تحدث مهاجم روما الإيطالي وريال مدريد السابق “انطونيو كاسانو” خلال دردشة مع زميله السابق في منتخب إيطاليا “كريستيان فييري” عن وضعية ليونيل ميسي مع الأرجنتين، كما تطرق لموضوع تخلي برشلونة عن لويس سواريز.

والتقى كاسانو مع كريستيان فييري على إنستجرام، ووجه كاسانو انتباهه إلى ليونيل ميسي وقال: “إن ميسي لديه الرقم القياسي في النهائيات التي لعبها والأهداف التي سجلها مع الأرجنتين”.

وتابع: “مع الأرجنتين سجل ميسي 70 هدفا، ومارادونا 30 هدفا. ميسي يلعب دائمًا بمهاجمين رائعين ولكن يحتاج إلى حارس مرمى من طراز عالي، بالإضافة إلى مدافعين”.

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وعن سماح برشلونة للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز بالمغادرة، أوضح كاسانو إن النادي الكتالوني ارتكب خطأ فادح بالسماح لسواريز بالمغادرة وأنه كان يمكن الاحتفاظ به لسنوات إضافة في الفريق نظراً لما يتوفر عليه من إمكانيات عالية.

وقال كاسانو بهذا الشأن: “قالوا إن سواريز أصبح عجوزًا عندما غادر برشلونة. وهذه لحظة جنون أخرى”.

وتابع: “لقد سجل 350 هدفًا في ست سنوات. لا أفهم لماذا طردوه من النادي. ثم وضعوا أنطوان جريزمان كمهاجم!”.

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