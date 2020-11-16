دفعة معنوية لزيدان قبل مواجهة فياريال الأسبوع المقبل

بدأ ريال مدريد، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة مضيفه فياريال السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا.



وقام اللاعبون في بداية المران بتدريبات الركض والضغط، والعمل البدني بالكرة، انتهاءً بالتسديد على المرمى.



وكان من الأخبار السارة في المران، عودة الشاب مارتن أوديجارد من منتخب بلاده النرويج، وكذلك الفرنسي كريم بنزيما الذي أدى تدريبات فردية، على أرض الملعب.



كما أدى الثنائي داني كارفاخال وناتشو فيرنانديز، التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين، بينما لم يتدرب البرازيليان ميليتاو وكاسيميرو، حيث بقيا في الحجر الصحي المنزلي.



وتدرب كل من ألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، داخل صالة الألعاب الرياضية، في إطار برنامج التعافي من الإصابة.