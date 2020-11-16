شكرا لقرائتكم خبر عن حلاقة جديدة لـ«ميسي» مع الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر النجم الأرجنيتنى ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسبانى، بحلاقة شعر وإطلالة جديدة، في تدريبات منتخب الأرجنتين، اليوم الاثنين، قبل مواجهة بيرو، المحدد لها الثانية والنصف بعد منتصف ليل غد الثلاثاء، في مباراة الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الأرجنتينى عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» صورة للنجم ليونيل ميسي من تدريبات اليوم، يظهر فيها بإطلالة جديدة ويبدو عليه التراجع بعمره 10 سنوات للماضى بعد أن أزال لحيته.