شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لإسبانيا قبل مواجهة ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف لويس إنريكى، مدرب المنتخب الإسبانى، غياب لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، عن مواجهة ألمانيا المحدد لها العاشرة إلا الربع من مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، بارلغم من قلة خطورة إصابته. وقال مدرب المنتخب الإسبانى في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «إصابة بوسكيتس ليست خطيرة ولكن لا يستطيع أن يلعب غداً ورفض ترك المعسكر لدعم المنتخب وهذا يدل على بيئة المنتخب المميزة». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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