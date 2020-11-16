شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة توجو.. تعرف على أخر انتصار خارجي لمنتخب مصر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل المنتخب المصري ضيفاً على نظيره التوجولي، مساء غدٍ الثلاثاء، بمنافسات الجولة الرابعة من عمر تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بمجموعته برصيد 5 نقاط، بينما يتذيل توجو ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

وفاز المنتخب المصري على توجو في لقاء القاهرة بالجولة الثالثة مساء السبت الماضي بهدف دون رد.

ويبحث المنتخب المصري عن أول انتصار خارجي له منذ ما يزيد عن عامين ماضيين.

وكان الفراعنة قد حققوا الانتصار خارج حدود ملعبهم في مباراة رسمية للمرة الأخيرة في مواجهة إي سواتيني في الادس عشر من أكتوبر من عام 2018، ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2019، ومنذ ذلك التاريخ لم يفلح المنتخب الوطني في انتزاع أي انتصار رسمي على أرض منافسيهم.

ووقع الثنائي أحمد حجازي ومروان محسن على هدفي مصر في أي سواتي في الانتصار الأخير خارج الحدود.

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