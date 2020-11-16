الجزائر تتأهل لبطولة الأمم الأفريقية بهدفين في شباك زيمبابوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف منتخب زيمبابوي بطاقة التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، بتعادلا قاتلا أمام منتخب الجزائر بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. أحرز أهداف الجزائر أندى ديلور ورياض محرز، الذى سجل هدفا خرافيا بمهارة فائقة، بينما سجل هدفى زيمبابوى كنوليدج موسونا، وأدرك برينس دوبا فى الدقيقة 83. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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