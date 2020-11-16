شكرا لقرائتكم خبر بلجيكا تزيح إنجلترا من «الأمم» وتنعش آمالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انحصر صراع المنافسة على صدارة المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بين منتخبي بلجيكا والدنمارك، فيما تلاشت آمال منتخب إنجلترا في التأهل للأدوار النهائية للبطولة.

وفاز منتخب بلجيكا 2 - 0 على ضيفه منتخب إنجلترا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة، فيما تغلب منتخب الدنمارك 2 - 1 على ضيفه الأيسلندي.

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة ترتيب المجموعة، المؤهل لنهائيات البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب الدنمارك، في حين تجمد رصيد منتخب إنجلترا عند 7 نقاط في المركز الثالث، وظل المنتخب الأيسلندي الذي تأكد هبوطه للقسم الثاني للمسابقة منذ الجولة الماضية، في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وسجل هدفي بليجكا في إنجلترا يوري تيليمانس (10) ودرييس ميرتينز (24).

وفي مباراة الدنمارك وأيسلندا، تقدم منتخب الدنمارك بهدف كريستيان إيركسن (12) من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل فيدار أورن كجارتانسون لأيسلندا (85).

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وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز إيركسن الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر ركلة جزاء.

وستكون مواجهة المنتخب البلجيكي مع ضيفه الدنماركي في الجولة الأخيرة للمجموعة غدا حاسمة في تحديد متصدر المجموعة، الذي سيصعد لنهائيات النسخة الثانية من البطولة القارية.

ويكفي منتخب بلجيكا التعادل لبلوغ الأدوار النهائية، في حين يتعين على منتخب الدنمارك الفوز بأي نتيجة.