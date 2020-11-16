كورونا يفرض على النرويج مواجهة النمسا بالشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد النرويجي لكرة القدم أمس أن المنتخب سيضم لاعبين احتياطيين في مواجهة النمسا بدوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).

وذكر الاتحاد النرويجي أن قائمة من 18 لاعبا تم اختيارها من منتخب أقل من 21 عاما، وتضم لاعبين يلعبون في الخارج ماعدا واحدا، فيما يتولى مدرب منتخب أقل من 21 عاما جونار سميرود المهمة.

وقال سميرود في مؤتمر صحفي «كان هناك نشاط كبير لتجميع هذا الفريق، إنها قائمة جيدة، كان من الرائع أن نرى استجابة اللاعبين».

ومن بين اللاعبين الغائبين عن تشكيلة النرويج، يبرز اسم لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مارتن أوديجارد.

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ويواجه المنتخب النرويجي نظيره النمساوي غدا.

وكانت النرويج قد ألغت مباراتها أمام رومانيا في دوري الأمم، وذلك بعدما رفضت الهيئات الصحية المحلية السماح للمنتخب بالسفر عقب نتيجة إيجابية في فحوص كورونا.

وجاء قرار الهيئات الصحية بعد إصابة عمر العبدلاوي بفيروس كورونا، ليتم وضع الفريق بأكمله في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، وذلك وفقا للوائح الوطنية في النرويج، رغم اعتراض لاعبي الفريق والاتحاد النرويجي للعبة.