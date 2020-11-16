باخ وسوجا يؤكدان إقامة الأولمبياد في موعدها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتفق رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا أمس على ضرورة إقامة دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة اليابانية طوكيو، في موعدها الجديد المقرر في 2021، رغم استمرار أزمة جائحة كورونا

ووصل باخ إلى طوكيو أمس الأول في زيارة تستمر 4 أيام، وقد أجرى محادثات مع سوجا للمرة الأولى منذ تولي الأخير رئاسة وزراء اليابان قبل شهرين، وناقشا الإجراءات اللازمة لإقامة الأولمبياد في الصيف المقبل في أجواء آمنة، رغم تفاقم أزمة جائحة كورونا من جديد مؤخرا في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد سوجا تصميمه على استضافة الدورة الأولمبية المقرر أن تنطلق في 23 يوليو 2021.

وأبدى باخ ثقته في أن الدورة الأولمبية ستقام بحضور جماهير، حسب ما صرح به للصحفيين عقب الاجتماع مع سوجا.

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وقال باخ «اللجنة الأولمبية الدولية ستكثف جهودها لضمان تطعيم الرياضيين والزوار إذا توفر اللقاح بحلول ذلك الوقت كي تضمن اللجنة الأولمبية إقامة الأولمبياد بحضور جماهير».

وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة «فايزر» وشركة «بيوأنتك» الألمانية قد أعلنتا قبل أيام أن لقاحا تجريبيا طورته الشركتان هو فعال بنسبة 90 % في الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وهو ما يشكل علامة فارقة في طريق التصدي للوباء.

وقد تشكل هذه الخطوة إسهاما هائلا في إقامة الأولمبياد في العام المقبل.