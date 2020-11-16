كاريلي يستنجد بالشباب لسد الغيابات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تدريباته بعد أن منح الجهازان الفني والإداري اللاعبين راحة يوم بعد سلسلة من التدريبات أقيمت على فترتين صباحية ومسائية.

وعمد كاريلي في التدريبات الفنية والتكتيكية على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في محاولة لتجهيز عدد من اللاعبين وإظهار أفضل ما لديهم.

حيث ركز كاريلي على ثنائي الهجوم ألكسندر بريجوفيتش وهارون كمارا، ولا سيما بعد معاناة الفريق هجوميا في الجولات الأربع الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق خاض لقاء وديا أمام فريق العين مساء الأحد، شهد مشاركة عدد من العناصر لم يسبق لها الظهور في الجولات الأربع الماضية من الدوري.

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وانتهى اللقاء الودي بفوز الاتحاد 2-1، حيث أحرز للاتحاد هارون كمارا الذي عاد للتهديف بعد غياب استمر عدة أشهر، حيث كان آخر أهدافه في كأس محمد السادس للأبطال، فيما سجل الهدف الثاني البرازيلي برونو هنريكي.

كما شهد اللقاء مشاركة 6 لاعبين صاعدين من فريق درجة الشباب؛ بسبب جملة من الغيابات نتيجة الإصابات ومشاركة بعض اللاعبين مع منتخباتهم الدولية.

وكان كاريلي في الأسابيع الماضية قد حضر وتابع عددا من لقاءات فريق درجة الشباب لإشراك الأكثر تميزا من بينهم في بعض التدريبات والمناورات الكروية واللقاءات الودية في حال النقص العددي.