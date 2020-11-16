المنتخب السعودي يجدد التجربة الجامايكية

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ويفتقد المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد عددا من العناصر المهمة نتيجة استبعادها عن المعسكر لأسباب مختلفة، أبرزها الإصابات المتلاحقة التي ضربت المعسكر الحالي.ويأتي في مقدمة الغائبين، سالم الدوسري وياسر الشهراني وعبدالله العويشير للإصابة، وسلمان الفرج وعبدالمجيد الصليهم لظروف عائلية.
ولتفادي زايدة الإصابات، وجه رينارد لاعبيه لتجنب الاحتكاكات القوية مع لاعبي جامايكا الذين يتمتعون ببنية جسمانية قوية.
وينتظر أن يمنح ريناد الفرصة لعدد من الوجوه التي لم تظهر في المباراة الأولى مع الإبقاء على العناصر الأساسية، خاصة في خط الدفاع.
ويحتل االأخضر المركز الثاني في المجموعة الرابعة للتصفيات برصيد 8 نقاط من 4 لقاءات، فيما يحتل منتخب أوزبكستان الصدارة برصيد 9 نقاط بزايدة مباراة عن الأخضر، حيث خاض 5 لقاءات.
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