بدء التنافس ببطولة السعودية النسائية الدولية لفرق الجولف

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وتستمر البطولة 3 أيام، وستلعب بنظام الفرق بحيث تم تشكيل 36 فريقا، باستخدام نظام شبيه للنظام المتبع في دوري كرة القدم الأمريكية، ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.وتأتي البطولة بعد اختتام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي انتهت بتتويج الدنماركية إيميلي بيدرسن بلقبها.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد السرور إلى القيمة العالية التى ظهرت عليها منافسات الفردي في بطولة أرامكو الدولية، بين نخبة الصف الأول عالميا، مما يبعث التفاؤل بمنافسات قوية خلال بطولة الفرق.
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