شكرا لقرائتكم خبر بدء التنافس ببطولة السعودية النسائية الدولية لفرق الجولف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ اليوم بطولة السعودية النسائية الدولية لفرق الجولف، بمشاركة نخبة لاعبات العالم المحترفات مع مجموعة من الهواة في فرق مختلفة يتنافسون على جوائز يبلغ مجموعها نصف مليون دولار، وذلك على ملعب ونادي الجولف (رويال جرينز)، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتستمر البطولة 3 أيام، وستلعب بنظام الفرق بحيث تم تشكيل 36 فريقا، باستخدام نظام شبيه للنظام المتبع في دوري كرة القدم الأمريكية، ودوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية.

وتأتي البطولة بعد اختتام بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي انتهت بتتويج الدنماركية إيميلي بيدرسن بلقبها.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية ماجد السرور إلى القيمة العالية التى ظهرت عليها منافسات الفردي في بطولة أرامكو الدولية، بين نخبة الصف الأول عالميا، مما يبعث التفاؤل بمنافسات قوية خلال بطولة الفرق.