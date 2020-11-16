الاتفاق والقادسية.. قمة ودية

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حيث سيعمد مدربو الفريقين، الوطني خالد العطوي (الاتفاق)، والتونسي يوسف المناعي (القادسية) للوقوف على استعدادات فريقيهما قبل استئناف مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث سيستضيف القادسية نظيره الباطن، في حين سيواجه الاتفاق نظيره الفتح الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الحالي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعيد الاتفاق ونده التقليدي القادسية ذكريات التنافس المشتعل بينهما عندما يلتقيان اليوم وديا على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة، وذلك في إطار استثمار الفريقين فترة توقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الفترة الحالية بسبب أيام الفيفا.حيث سيعمد مدربو الفريقين، الوطني خالد العطوي (الاتفاق)، والتونسي يوسف المناعي (القادسية) للوقوف على استعدادات فريقيهما قبل استئناف مباريات الجولة الخامسة من دوري المحترفين، حيث سيستضيف القادسية نظيره الباطن، في حين سيواجه الاتفاق نظيره الفتح الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الحالي.

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