اعتماد لجنتي انضباط واستئناف الملاكمة

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وترأس لجنة الانضباط ماجد الفياض، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف، وفيصل العبيدان، ومحمد العتيبي، وأحمد المالكي، فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي، وعضوية كل من فيصل الزهراني، وعبدالإله شراحيلي، وسليمان المهنا، ومحمد القحطاني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي للملاكمة.وترأس لجنة الانضباط ماجد الفياض، بعضوية كل من الدكتور محمد الشريف، وفيصل العبيدان، ومحمد العتيبي، وأحمد المالكي، فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة أحمد العنزي، وعضوية كل من فيصل الزهراني، وعبدالإله شراحيلي، وسليمان المهنا، ومحمد القحطاني.

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