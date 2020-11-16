تأهل العوجا والمصمك لنهائي البولو

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وجاء تأهل العوجا بعد أن اعتلى صدارة ترتيب الفرق بست نقاط، إثر فوزه على المصمك وطويق، حيث حصد في الجولة الأولى نقطتين وفي الجولة الثانية 4 نقاط. فيما تأهل المصمك بعد حصوله على 4 نقاط محتلا المركز الثاني، حصدها في الجولة الأولى، بعد أن كسب طويق بسبعة أهداف مقابل هدف، وتجاوز العوجا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقان يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقان بعدد النقاط في نهاية البطولة، يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجل وما تم تسجيله في مرماه.
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