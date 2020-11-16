الإصابات العضلية شبح يهدد الأخضر والأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضريبة الإصابات المتلاحقة للاعبي فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتغيب عن معسكره الحالي في العاصمة الرياض استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 عدد من الأسماء البارزة التي يعتمد عليها المدير الفني، الفرنسي هيرفي ريناد في التشكيلة الأساسية.

وتعرض نحو لاعبين إلى إصابات خلال المعسكر، فيما غاب آخرين لظروف مختلفة.

وكان الأخضر واجه المنتخب الجامايكي في 14 نوفمبر الحالي وتغلب عليه 3-0، فيما يلتقيه اليوم أيضا للمرة الثانية خلال المعسكر الحالي.

وأكملت الإصابات في الأخضر المسلسل الذي بدأ في النادي من خلال تعرض لاعبين مؤثرين إلى إصابات متشابهة غالبيتها مرتبطة بالعضلات، حيث غادر أسوار المعسكر كل من زياد الصحفي نواف العابد وياسر الشهراني وعبدالله العويشير وسالم الدوسري بداعي الإصابة، فيما غادر سلمان الفرج لمرض والده، وعبدالمجيد الصليهم لظروف عائلية.

ولمعرفة الأسباب المباشرة في حدوث هذه الإصابات، قال المعد البدني بفريق القادسية ماجد العلي «إن الإصابات بشكل عام تحدث نتيجة عدد من الأسباب وعوامل مشتركة بين الأجهزة المسؤولة على لياقة اللاعبين، وبين اللاعبين أنفسهم».

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وبرأ العلي ساحة الأجهزة الطبية من هذه الإصابات، مؤكدا على أن الجهاز الطبي لا يتحمل مسؤولية الإصابات العضلية، وأن دوره يتمثل يأتي بعد الإصابة وتحديدا في عملية علاج اللاعب ومتابعة برنامجه التأهيلي الذي يسبق عودته للتدريبات الجماعية.

أسباب الإصابات العضلية بحسب العلي:

الأحمال الزائدة في التدريبات

التمرين على أرضية صلبة

نقص السوائل في الجسم

القفز العالي في الكرات

القفز على مسافات بعيدة

ضغط برنامج الموسم

كثرة مشاركات اللاعبين مع المنتخبات

أرضيات الملاعب

نوعية الحذاء

الطقس

عدم الانتظام في الأكل والشرب والنوم

لاعبون أصيبوا بالعضلات في المنتخب:

زياد الصحفي (عضلة الساق)

ياسر الشهراني (عضلة الساق)

سالم الدوسري (العضلة الخلفية)

نواف العابد (العضلة الخلفية)

أبرز المصابين في العضلات مع أنديتهم: