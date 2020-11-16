شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يقرر رفض الطعون المقدمة من المرشحين في الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي، رفض الطعون المقدمة من المرشحين في انتخابات الاتحاد المقرر إقامتها يوم 11 ديسمبر المقبل، حيث تقدم كل من شريف الشمرلي المرشح على منصب الرئاسة على طعن ضد منافسه فؤاد عبد السلام، كما تقدمت هويدا موندي المرشحة على منصب أمين الصندوق على طعن ضد منافستها عايدة إسماعيل.

وتقدم أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة الطائرة، بتظلم للجنة المؤقتة للاتحاد على قرار استبعاده من الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة، بجانب الثنائى أحمد حاتم وتامر على على العضوية وتبحث اللجنة المؤقتة للاتحاد، برئاسة سامح حمدى، التظلم تمهيدا لتجهيز الرد، حيث كشف حمدى مؤخرا أن الاستبعاد بسبب إقالته من منصبه وتحويله للتحقيق.

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من جهته، كشف سامح حمدى عدم أحقيته فى الترشح فى انتخابات الاتحاد المقبلة وأعضاء مجلسه أيضا، وأشار إلى أنه وقع وأعضاء اللجنة على إقرارات عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة قبل استلام الاتحاد.

وعينت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مؤخرا الثنائى محمد المهدى وشريهان سامح فى عضوية اللجنة المؤقتة للاتحاد ليتسنى للمجلس عقد جلساته بصورة قانونية لتحديد موعد الجمعية العمومية العادية، وموعد فتح باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد فى جمعية عمومية عادية.