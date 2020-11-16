شكرا لقرائتكم نتائج ثامن وتاسع جولات دورى مرتبط اليد.. فوز الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت على مدار اليوم الأثنين مواجهات قوية على صعيد الجولتين الثامنة والتاسعة بدورى مرتبط كرة اليد بالمحترفين مواليد 2000 للموسم المحلى 2020/ 2021 . شهدت لقاءات الجولة الثامنة فوز كلا من الشمس على أصحاب الجياد بنتيجة 38/27 و الزهور على بور سعيد 34/3 و الأهلى على المعادى بنتيجة 36 /25 وسبورتنج على الأوليمبى بنتيجة 27/25 ، فيما شهدت لقاءات الجولة التاسعة فوز الزمالك على حدائق الأهرام بنتيجة 24/15 و الطيران على سموحة 25/21 و طلائع الجيش على هليوبوليس 33/31 .

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