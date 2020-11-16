شكرا لقرائتكم أليو بادجي يغلق ملف العروض المحلية ويقرر العودة لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة الى القارة العجوز والبحث عن نادي جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء.

ورفض اللاعب السنغالي الشهير فكرة الانتقال إلى الاتحاد السكندري أو المصري البورسعيدي الذين أبديا رغبة قوية في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشهير.

ودخلت العلاقة بين أليو بادجي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري ابطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة الى إصرار المدير الفني على عدم الحاجة الى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.

ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.

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وأسفرت في يناير الماضي بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهي توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وسيتم الأعلان عن جميع التفاصيل في غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجي ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويبلغ بادجي من العمر 23 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالي للقاهرة خلال الساعات المقبلة ثم يعلن الاهلي تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين قبل أن ينجح في حسم الأمر بشكل نهائي .

مسئولو الأهلى رفعوا سقفهم المادى فى ملف شراء المهاجم الأجنبى الجديد، الذى توقف عند 2 مليون دولار منذ وقت قريب، بعد تعهد أحد محبى النادى بتحمل جزء من قيمة الصفقة لسرعة إتمامها، وأملاً فى استفادة الفريق منها فى أسرع وقت، خاصة أن الفريق مقبل على مواجهتين مصيريتين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الأولى أمام النجم الساحلى والثانية أمام الهلال السودانى.

يلعب بادجي في رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة الذي سجل 3 أهداف في الدوري النمساوي هذا الموسم، ويبلغ بادجي 22 عامًا حيث إنه من واليد عام 1997 بدأ مشواره الاحترافي عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى، ثم انضم لنادى يورغوردينس السويدي عام 2017، قبل أن يرحل عام 2019 وينضم لصفوف رابيد فيينا النمساوى.