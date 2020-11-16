شكرا لقرائتكم أسوان يستعير لاعب إنبي لمدة موسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح نادي أسوان في التعاقد مع أحمد خالد قادمًا من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي أسوان لمدة موسم على سبيل الإعارة في حضور وكيليه مهاب مراد ومحمد عبد العزيز.

وكان سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان قد أبدى إعجابه باللاعب وطلب التعاقد معه حيث يملك مهارات عالية للغاية وقدرات كبيرة في مركز الجناح الأيسر.

Advertisements

الجدير بالذكر أن نادي أسوان نجح في البقاء بالدوري المصري الممتاز للموسم المقبل بعد منافسة شرسة مع أكثر من ناد.