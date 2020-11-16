أسوان يستعير لاعب إنبي لمدة موسم

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جدة - عمرو شويل نجح نادي أسوان في التعاقد مع أحمد خالد قادمًا من إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووقع اللاعب على عقود انضمامه لنادي أسوان لمدة موسم على سبيل الإعارة في حضور وكيليه مهاب مراد ومحمد عبد العزيز.
وكان سامي الشيشيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان قد أبدى إعجابه باللاعب وطلب التعاقد معه حيث يملك مهارات عالية للغاية وقدرات كبيرة في مركز الجناح الأيسر.
الجدير بالذكر أن نادي أسوان نجح في البقاء بالدوري المصري الممتاز للموسم المقبل بعد منافسة شرسة مع أكثر من ناد.
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