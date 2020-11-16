شكرا لقرائتكم شاهد.. محمد فضل يكشف كواليس جديدة في إصابة محمد صلاح بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف من أجل معرفة نتائج مسحات فيروس كورونا المنتخب قبل مباراة توجو وأنه كان من المفترض الكشف عن النتائج قبل تدريب المنتخب اليوم، وتابع محمد فضل في تصريحات خاصة، أنه تم مطالبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف من أجل "قص" أرضية ملعب كيجيه الذي يستضيف مباراة الغد.
وتلعب مصر مع توجو غداً ، الثلاثاء، في الجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2022) بتوجو بعدما فازت مصر في الجولة الثالثة أمس الأول بالقاهرة على تودو بهدف نظيف.
وكشف محمد فضل كواليس جديدة في اصابة محمد صلاح مع منتخب مصر وقال: : أول ما عرفنا بإصابة محمد صلاح، كنت متواجد هناك لحضور التدريب وتحدثت عمرو الجناينى وأبلغتهم بالأمر، وذهبنا إلى إحدى المستشفيات لنطمئن أكثر وقمنا بعمل أشعة وتحليل دم وكل النتائج كانت جيدة وتم عزله، تحدثت معه قبل قليل هو حالياً فى الجونة وننسق مع ليفربول فى خضوعه للعزل، هناك متابعة دقيقة من وزارتى الصحة والرياضة، وليس بصلاح فقط ولكن بالمنتخب ككل ، وأضاف: فى ليفربول أشادوا بطريقتنا فى التعامل، وإذا كانت هناك وسيلة لعودته إلى فريقه سنساعده ليعود ويلحق بمباريات فريقه.
أكمل: تحدثنا مع مندوبى الاتحاد الأفريقى، عن عدة ملاحظات، الملعب جيد جداً ولكن الأرضية نجيلتها كثيفة بعض الشئ فناقشنا معهم إذا تم قص النجيلة هل سيكون ذلك فى صالح الفريقين، حتى لا يؤثر على الأداء الفنى، واللاعبين اشتكوا من هذا الأمر، ونتمنى أن يكون هناك استجابة.
واختتم: موجة الانتقادات للجهاز الفنى للمنتخب عالية جداً الفترة الحالية .. فزنا بالمباراة، وينبغى أن نغلق جميع الصفقات نحتاج للمساندة، ونتمنى غداً أن يكون الفوز حليفنا وبعد هذه المرحلة نستمع للنقد الإيجابى، ولكن حالياً كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين وهم على قدر المسئولية.
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