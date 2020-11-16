شكرا لقرائتكم الخطة النهائية لاستعداد منتخب اليد لمونديال "مصر 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجهّز اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر الخطة النهائية لاستعداد المنتخب الأول لخوض منافسات كأس العالم المقرر أن تستضيفها مصر يناير 2021 المقبل وسط إجراءات إحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، ويرصد "الخليج 365" الاستعدادت النهاية للمنتخب فى التقرير التالى :



منتخب اليد يبدأ المرحلة النهائية الإسبوع الأول من ديسمبر

يبدأ منتخب مصر الأول لكرة اليد الاستعدادات النهائية لكأس العالم مصر 2021، بداية من الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، بمعسكر مغلق فى ظل عدم السفر لخوض أى معسكر أوروبى بسبب "كورونا".

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دعوة ودية من منتخب البحرين

فيما تلقى الاتحاد تلقى دعوة من البحرين لإقامة مباراة ودية منتصف ديسمبر المقبل فى إطار الاستعدادات للمونديال.



مباريات ودية مع البرازيل واليابان

كشف علاء السيد، مدير المنتخبات الوطنية لكرة اليد، عن خوض المنتخب الأول مواجهات ودية قوية مع عدد من المنتخبات الأوروبية التى تصل مبكرا للمشاركة فى كأس العالم مصر 2021، وأبرزها البرازيل واليابان، مؤكدا أن هذا هو الاحتكاك الأوروبى المتوفر فى ظل ظروف فيروس كورونا.