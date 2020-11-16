شكرا لقرائتكم خبر عن قياس درجة حرارة لاعبى المنتخب قبل خوض المران الوحيد فى توجو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام مسؤولو الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقياس درجة حرارة للاعبين للاطمئنان علي صحتهم قبل التوجه الي ملعب كيفيه لخوض التدريب الرئيسي والاخير للفراعنة قبل مواجهة توجو غداً في تصفيات أمم أفريقيا ، فيما خصص نادي استون فيلا الانجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو الي انجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد امام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى حالياً مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

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