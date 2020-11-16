شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار حالة عدلى القيعى وخضوعه لـ مسحة بعد 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم المنيسي، مقدم برنامج "ملك وكتابة" على قناة الأهلى، آخر تطورات الحالية الصحية للمهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالقلعة الحمراء بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وقال المنيسى إن حالة المهندس عدلى القيعى مستقرة، مؤكدا أنه بدأ مرحلة التعافى وسيجري مسحة طبية خلال يومين أو ثلاثة أيام على أقصى تقدير، لافتا إلى أن القيعى يطبق العزل والاجراءت الاحترازية بأحد المستشفيات.

وأكد المنيسي أن عدلى القيعى أبلغه بإرسال تحياته للجميع وشكرهم على حرصهم الدائم على الاطمئنان على سلامته معتذرا على عدم استطاعته على الرد على المكالمات الهاتفية، نظرا لحاجته للراحة في مرحلة العزل.

وكان عدلى القيعى قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا عقب فترة قصيرة من تلقيه واجب العزاء فى وفاة شقيقته.

فى سياق آخر، تعافى إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ومنتخب مصر من فيروس كورونا بعد ظهور سلبية العينة للتأكد من تعافيه من الفيروس المستجد، بعد عزله طوال الأيام الماضية بعد ثبوت إيجابية العينة خلال تواجده فى معسكر المنتخب، ويستعد إسلام حسن للمشاركة مع فريقه فى نهائيات الدورى بعدما تم ترحيل آخر جولتين من استكمال الموسم الماضى إلى يومى 28 ، 29 نوفمبر الجارى بدلا من 12 ، 13 من نفس الشهر.