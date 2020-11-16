شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين البدرى وطارق حامد فى مران المنتخب بتوجو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الاول علي عقد جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب وسط المنتخب قبل انطلاق مران الفراعنة المقام حالياً في إستعداداً لمباراة توجو غداً في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2022، ويعد طارق حامد أحد الأعمدة الأساسية التى ستشارك في مباراة غدا الثلاثاء لتعويض غياب عمرو السولية بسبب الايقاف وتأتي جلسة البدري مع طارق حامد بعد الأزمة التى حدثت بينهما عقب مباراة أول أمس، السبت، بالقاهرة بين المنتخب وتوجو بسبب عم مشاركة اللاعب أساسياً في المباراة التى فاز فيها مصر بهدف نظيف. Advertisements

من ناحية أخرى ، خصص نادي استون فيلا الانجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو الي انجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الانجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد امام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الامم الافريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون. ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا ، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس بإستاد القاهرة..وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.





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