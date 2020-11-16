شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحقق 41 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للسباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح لاعبو السباحة بنادى الاتحاد السكندرى فى تحقيق 41 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ، حيث حصل الفريق على 13 ميدالية ذهبية، و11 ميدالية فضية، و17 ميدالية برونزية، كما حصل الفريق على كأس المركز الثالث في مراحل الـ 15 سنة و17 سنة ومرحلة العمومي في المسافات القصيرة، أما في المسافات الطويلة حصل الفريق علي كأس المركز الثاني في مرحلة الـ 15 عاما ومرحلة العمومي.

ومن ناحية أخرى، تعادل الاتحاد السكندري بهدف لمثله أمام فريق نادي سبورتنج الرياضي فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن استعدادات زعيم الثغر لمنافسات بطولة كأس مصر، وكذلك الموسم الجديد.. سجل هدف الاتحاد السكندري اللاعب خالد قمر مهاجم الفريق بينما سجل هدف سبورتنج اللاعب على دياب، حرص حسام حسن المدير الفني للاتحاد على تجربة أكثر من طريقة لعب خلال المباراة، كما قام بتعديلات في مراكز لاعبى فريقه خلال المباراة لخلق حالة من لمنافسة بين جميع لاعبي الفريق.

Advertisements