شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يؤجل معسكر سموحة المغلق.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، تأجيل دخول الفريق فى معسكر مغلق، مؤكداً أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم تأجيل الدخول فى معسكر مغلق للموسم الجديد لوقت لاحق، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، فيما قرر الجهاز الفنى لسموحة فسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى الفريق بالتراضى بعد التعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، بعدما لفت الأنظار إليه خلال فترة إعارته لطنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتلك سموحة حاليا أربع حراس وهم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف، واقترب الحارس الثانى من الرحيل لرغبته بشكل أساسى مع إحدى الفرق أملا فى الانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبى المشارك فى أولمبياد طوكيو 2021.