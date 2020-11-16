شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "المركز الملعون" فى الأهلى والزمالك قبل نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا، وقبل المباراة المرتقبة يعانى القطبان من لعنة مركز الظهير الأيمن الذى بات يشكل قلقا بالغا لجمهور الناديين برحيل وإصابة عدد من أشهر نجوم هذا المركز، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

تعرض محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لإصابة مع منتخب مصر بجزع في الرباط الخارجي للركبة، زادت الشكوك حول إمكانية لحاقه بنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

محمد هاني، شارك في مباراة مصر وتوجو بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون والتي فازت بها مصر بهدف نظيف.

كانت جماهير الأهلى تمنى النفس أن يشارك أحمد فتحى الظهير الأيمن للمارد الأحمر في مباراة نهائي دوري الأبطال الأفريقى أمام الزمالك ويحمل اللقب الأفريقى حال تتويج المارد الأحمر به بصفته كابتن الفريق لولا قرار اتحاد الكرة بإنهاء الموسم في 31 أكتوبر وقرار الجوكر باللعب لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، وخاض فتحى آخر مبارياته الأفريقية مع المارد الأحمر أمام الوداد المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليشارك مع زملائه فى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويخرج متأثراً بنهاية الرحلة الحمراء قبل المشاركة في النهائي المرتقب.

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الظهير الأيمن التونسي رحل عن الزمالك بعدما فسخ عقده من طرف واحد، بعد خلافات بخصوص حصول اللاعب على مستحقاته المالية وانتقل لصفوف الترجى التونسى رغم كونه من العناصر الأساسية بل والمتألقة في تشكيل الفارس الأبيض.

وتعاقد الزمالك مع النقاز فى يناير من عام 2018، وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 26 مباراة مع القلعة البيضاء بواقع 21 لقاء فى الدورى، و4 فى كأس مصر، ومباراة كأس السوبر استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وفى موسم 2019 - 2020 لعب النقاز 8 لقاءات بواقع 5 فى مسابقة الدورى، و3 لقاءات فى دورى أبطال إفريقيا، ولم يسجل أى أهداف أيضا فى من اللقاءات التى ظهر فيها.

وحصد النجم التونسى مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين ، وفسخ حمدى النقاز، عقده مع نادى الزمالك، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، وهو ما دفعه لتقديم شكوى للفيفا.

يواجه حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، شبح الغياب عن مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له 27 من الشهر الجارى على استاد القاهرة الدولى، بعد أن تأكدت إصابة اللاعب بفيروس كورونا، وكشف مصدر مطلع بالأبيض أن حازم يتواجد فى عزل صحى فى الوقت الحالى، حيث تتم متابعة حالته بعدما كان هناك تفضيل بعدم إعلان أى أمر يخصه انتظارًا لنتيجة المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها اللاعب من جديد.