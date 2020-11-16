الاتحاد السكندرى يتعادل مع سبورتنج 1 / 1 استعدادا للكأس والدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الاتحاد السكندري بهدف لمثله أمام فريق نادي سبورتنج الرياضي فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن استعدادات زعيم الثغر لمنافسات بطولة كأس مصر، وكذلك الموسم الجديد.. سجل هدف الاتحاد السكندري اللاعب خالد قمر مهاجم الفريق بينما سجل هدف سبورتنج اللاعب على دياب، حرص حسام حسن المدير الفني للاتحاد على تجربة أكثر من طريقة لعب خلال المباراة، كما قام بتعديلات في مراكز لاعبى فريقه خلال المباراة لخلق حالة من لمنافسة بين جميع لاعبي الفريق.

واقترب مسئولو نادي الاتحاد السكندرى من التعاقد مع محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، خلال فترة الانتقالات الحالية خاصة بعد ما نالت إمكانيات اللاعب إعجاب حسام حسن المدير الفني للفريق السكندرى، حيث منح الضوء الأخضر للمجلس من أجل التعاقد معه قبل غلق باب القيد المحلي في 30 نوفمبر.

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واستقر حسام حسن على لاعبى الفريق ضمن القائمة الأولى، وأرسلها إلى محمد مصيلحى رئيس النادى قبل الإعلان عنها وتأكد بصفة نهائية خلو القائمة الأولى من نور السيد وإسلام جمال وأسامة العزب وأيمن غباشى، ومن الوارد خلو القائمة من عدد آخر من اللاعبين.

وأعلن مسئولو الاتحاد السكندرى تمسكهم بالحراس الثلاثة فى الموسم المقبل، وهم عماد السيد ومحمود الزنفلى وعمرو خليل، وأنه لا نية مطلقا للتفاوض مع أى حارس آخر سواء من داخل الإسكندرية أو خارجها، ورفض مصدر مسئول بالاتحاد السكندرى الزج باسم ناديه من بعض وكلاء اللاعبين لزيادة أسعار البعض وتسويقهم بالشكل الكافى على حساب زعيم الثغر، فى ظل السياسة التى ينتهجها مجلس الإدارة الحالى بالتعاقد مع اللاعبين بناءً على رؤية من حسام حسن المدير الفنى الحالى للفريق.