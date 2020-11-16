شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بتوجو يتحدث عن مباراة الفراعنة غدا فى لومى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام حسين، سفير مصر بدولة توجو، أن مباراة منتخب مصر وتوجو غداً صعبة للغاية، موضحاً أن هناك اهتماما إعلاميا بمباراة المنتخب ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، وتابع السفير في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مباراة منتخب مصر وتوجو بدون جمهور من الفريقين بسبب فيروس كورونا وهناك تعليمات من كاف بذلك.

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وأشار السفير إلى أن السفارة تقوم بدورها تجاه منتخب مصر وتحرص على توفير كل سُبل الراحة والتركيز من أجل تحقيق الهدف وهو الفوز غداً والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، مؤكداً أن هذا هو دور السفارة، وكان هناك تنسيق تام بينها وبين مسئولى اتحاد الكرة وجهاز المنتخب خلال الفترة الماضية بشأن الترتيب لإقامة الفريق غداً وإقامته، وكل كما يتعلق بالرحلة، وحرص السفير المصري على حضور تدريب منتخب مصر الأخير بملعب كيجيه بالعاصمة لومي التوجولية، وكان في استقباله جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة ومحمد فضل.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس باستاد القاهرة.