شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: ليفربول تأكد إننا تعاملنا مع إصابة صلاح باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن اتحاد الكرة قام بالمطلوب منه فى إصابة محمد صلاح نجم منتخبنا وليفربول الانجليزى بكورونا، ويطبق كافة الإجراءات الاحترازية، فمسئولى الاتحاد تعاملوا مع إصابة صلاح بالكورونا على أعلى مستوى.

وأَضاف صبحى أن مسئولى نادى ليفربول الإنجليزى يروا أن مصر تعاملت مع إصابة صلاح بطريقة صحيحة، قائلا: "ليفربول شايف اننا تعاملنا مع الازمة بطريقة صح".

وعن اى عقوبات قد تواجه اتحاد الكرة أو القائمين على معسكر المنتخب بعد إصابة صلاح قال وزير الرياضة ان الفيروس قد ينتقل في الهواء بسهولة ، وهذا أمر قدرى ، كما أن معسكر المنتخب يطبق التباعد الاجتماعى ، و اتحاد الكرة يطبقه أيضا ،فضلا عن عدم وجود تجمعات في المنتخب .

وعن مواجهة المنتخب مع توجو قال وزير الرياضة أنه على تواصل مع البعثة ، متمنيا لهم التوفيق أمام توجو في مباراة الغد .

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كان النجم المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى تعرض للإصابة بفيروس كورونا، عقب خضوعه لمسحة جديدة ضمن صفوف المنتخب الوطنى.

وأصدر اتحاد الكرة بيان، قال خلاله أن المسحة الطبية التى أجريت على بعثة منتخبنا الوطنى الأول لكرة القدم أظهرت إصابة نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعانى من أى أعراض، فيما جاءت مسحة باقى أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولى للبرتوكول الطبى بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزى، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.