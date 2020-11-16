شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى توجو يحضر تدريب المنتخب قبل مباراة الغد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السفير المصري بتوجو حسام حسين على حضور تدريب منتخب مصر، الوحيد بملعب كيجيه بالعاصمة لومي التوجولية، استعداداً للمباراة الهامة للفراعنة أمام توجو غداً في تصفيات أمم أفريقيا.. وكان في استقباله جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.

وفى سياق مختلف، فيما خصص نادي أستون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه ستقوم بنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي، وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة الغد أمام توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022، التي تقام بالكاميرون.

وشارك تريزيجيه في مباراة منتخب مصر أمام توجو التي أقيمت مساء السبت الماضى وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، وتغاضى الحكم وقتها عن احتساب ضربتي جزاء لصالح محمود تريزيجيه أمام منتخب توجو.

ويلتقى منتخب مصر مع توجو غدا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف دون رد سجله محمود الونش أمس باستاد القاهرة.

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