شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفى بهدف رياض محرز فى شباك منتخب زيمبابوي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الأفريقي "الكاف" على الاحتفاء بهدف النجم الجزائري رياض محرز، اليوم في شباك منتخب زيمبابوي، في المباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2 ليضمن المنتخب الجزائري التأهل.

ونشرت الصفحة الرسمية للكاف عبر موقع تويتر مقطع فيديو للهدف للاحتفاء به، وسرعان ما حصدت الفيديو على عشرات الآلاف من المشاهدات خلال وقت قصير.

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أحرز أهداف الجزائر أندى ديلور ورياض محرز، الذى سجل هدفا خرافيا بمهارة فائقة، بينما سجل هدفى زيمبابوى كنوليدج موسونا، وأدرك برينس دوبا فى الدقيقة 83.