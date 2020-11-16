- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفى بهدف رياض محرز فى شباك منتخب زيمبابوي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الأفريقي "الكاف" على الاحتفاء بهدف النجم الجزائري رياض محرز، اليوم في شباك منتخب زيمبابوي، في المباراة أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، التي انتهت بالتعادل الايجابي 2/2 ليضمن المنتخب الجزائري التأهل.
ونشرت الصفحة الرسمية للكاف عبر موقع تويتر مقطع فيديو للهدف للاحتفاء به، وسرعان ما حصدت الفيديو على عشرات الآلاف من المشاهدات خلال وقت قصير.
أحرز أهداف الجزائر أندى ديلور ورياض محرز، الذى سجل هدفا خرافيا بمهارة فائقة، بينما سجل هدفى زيمبابوى كنوليدج موسونا، وأدرك برينس دوبا فى الدقيقة 83.
ويعتبر حامل لقب كأس الأمم الأفريقية 2019 المنتخب الأقوى في الفترة الحالية بالقارة السمراء، نظرا لما يمتلكه من عناصر كبير ينشطون في أكبر أندية أوروبا إلى جانب المدرب جمال بلماضى.
رياض محرز
ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، فيما ارتفع رصيد زيمبابوى عند 5 نقاط فى المركز الثانى، يليها زامبيا ثالثا برصيد 3 نقاط، ثم بوتسوانا تتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يحتفى بهدف رياض محرز فى شباك منتخب زيمبابوي.. فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.