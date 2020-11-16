شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط باتشيكو لموقعة 27 نوفمبر فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخطط المدير الفنى البرتغالى للزمالك جايمى باتشيكو إلى تجهيز الفريق التجهيز الأمثل لمواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 27 نوفمبر الجارى لأول مرة فى التاريخ بين القطبين بمصر من حيث ترتيب أوضاع اللاعبين وتجهيز حافز قوى ومتابعة الخصم، حيث يرصد الخليج 365 كيفية تجهيز باتشيكو لنهائى أفريقيا فى التقرير التالى:

يتابع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى باتشيكو، مباريات منتخب مصر وتونس والمغرب، فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا، من أجل الوقوف على مستوى لاعبى الفريق الدوليين المتواجدين فى المنتخبات المختلفة، وذلك ضمن تحضيرات جهاز الفريق الأبيض للمنافسات القادمة لقلعة ميت عقبة ، حيث يتواجد عدد من لاعبى الزمالك ضمن صفوف المنتخب لمواجهة توجو فى التصفيات بينما يتواجد فرجانى ساسى مع منتخب تونس.

كما يتطلع باتشيكو بعد عودته مؤخرا من البرتغال إلى تقرير الجهاز الطبى حول إصابات اللاعبين خاصة محمود علاء ويوسف أوباما، بعدما هاجم فيروس كورونا حازم إمام وتسبب فى عزله بالرغم من تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية.

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فيما يشاهد باتشيكو مباريات الأهلى الأفريقية الأخيرة خاصة أمام الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا للوقوف على نقاط القوة و الضعف لدى الفريق ، فضلا عن متابعة لاعبى الأهلى مع المنتخب فى لقاء توجو من أجل كشف مفاتيح اللعب لدى الأساسيين.

كما يجهز باتشيكو حافزا للاعبين بعد العودة من صفوف المنتخب، ومن بينها مشاهد أفراح الفوز ببطولتى السوبر المصرى الأخير على حساب الأهلى بالإمارات، وفرحة الفوز بالسوبر الأفريقى على حساب الترجى بالدوحة لتحفيز اللاعبين.