شكرا لقرائتكم خبر عن يوم التسامح العالمي يدعم مبادرة وزارة الرياضة "نعم للانتماء لا للتعصب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمّن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تسخير "يوم التسامح العالمي" لدعم وتفعيل مبادرة "نعم للانتماء.. لا للتعصب" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مباراة القمة الكروية التاريخية التى ستجمع بين الأهلى والزمالك فى السابع والعشرين من الشهر الحالي، على شرف نهائى بطولة دورى الأبطال الأفريقي.

وكان الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامى أشرف محمود احتفل باليوم العالمى للتسامح، فى مؤتمر رياضى موسع أقيم بعد ظهر اليوم الاثنين بالمركز الأوليمبى بالمعادى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وحضر الاحتفالية السنوية نجوى لاشين مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، ولفيف من كبار القيادات الرياضية ونجوم الكرة المصرية من مختلف الأجيال، وعدد كبير من رجال الصحافة والإعلام .

وشدد وزير الشباب والرياضة عبر كلمته التى ألقاها عبر تطبيق الفيديو كونفرانس، على أهمية التسامح كونه العنوان الأكبر لكل دعوات عدم التعصب الرياضى، مشيدا بدور الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية وكذا الاتحادات الرياضية فى دعم قيم التسامح وإعلاء الروح الرياضية ونبذ التعصب فى كل المجالات، من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات على مدار العام فى مختلف أرجاء مصر .

وسبق انطلاق المؤتمر إطلاق الحمام الزاجل فى سماء المركز الأوليمبى بمشاركة أحمد خليفة رئيس اتحاد الحمام الزاجل، كون أن الحمام دوما هو رمز السلام والتسامح .

وكانت الفقرة الرئيسية فى المؤتمر ندوة بعنوان "الكلمة أمانة ومسئولية" وتحدث فيها كل من الدكتور حسن مدنى رئيس إذاعة القرآن الكريم، والدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، فيما سبقتها ندوة نقاش وحوار تحت شعار "نعم للانتماء.. لا للتعصب"، والتى تحدث فيها كل من الدكتور كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق، وعبد المنعم شطة نجم الأهلى السابق، وعبد الحميد بسيونى نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، والإذاعى رضا عبد السلام كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، والدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة السابق، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية الرياضية "الأوكسا"، والإذاعية نجلاء عبد البر رئيس شبكة إذاعة الشباب والرياضة، وحسين على موسى الحكم الدولى السابق، إضافة إلى كلمة نجوى لاشين مندوبة هيئة الأمم المتحدة.

وفى ختام المؤتمر قام الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية بتكريم عدد رموز الرياضية المصرية المشهود لهم بالتسامح ونبذ التعصب، إلى جانب تكريم عدد من رموز الإعلام بكافة صوره ومجالاته.

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