شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور روقة وانتظام شيكابالا فى تدريب الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الذى أقيم اليوم، الاثنين، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، انتظام محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق، فيما شارك شيكابالا في المران بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى كان يخضع له فى الفترة الماضية فى الجيمانزيوم، وخاض اللاعب التقسيمة التى أجراها البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للأبيض، للاعبى الفريق، وأدى بعض التدريبات والجمل الفنية، فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة نادى مصر، المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتى ستقام باستاد السويس الجديد.

وقام باتشيكو بعمل تقسيمة "مصغرة" بوضع مرمى صغير واستغلاله في تنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالتسديدات والتمريرات القصيرة بين اللاعبين وشارك في التقسيمة اللاعبين الحاضرين في المران هم محمد عبد الغني وعبد الله جمعة وكريم بامبو وإسلام جابر ومحمود عبد العزيز "زيزو" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو وسيف فاروق جعفر وحاتم سكر ومحمد بيسو.

وتغيب عن حضور المران، لاعبى الزمالك الدوليين المتواجدين فى المنتخبات المختلفة إلى جانب عدم مشاركة أوباما مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية لمواصلته عمليات التأهيل ونفس الأمر بالنسبة لمحمد عبد الشافي ظهير الفريق الأيسر إلى جانب حازم إمام المصاب بفيروس كورونا.

وأنتظم محمد أشرف روقة فى تدريبات الزمالك، اليوم، وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادى طلائع الجيش، ووضع الجهاز الفنى للأبيض، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، برنامجا تدريبيا خاصا لروقة فى صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوى، وتم الاتفاق على خضوع اللاعب لبرنامج تدريبى بدنى لحين تحديد مشاركته فى تدريبات الفريق بشكل طبيعى الفترة المقبلة بحسب رؤيه المدير الفنى.

وكان مسئولو الزمالك قد أخطروا محمد أشرف روقة، لاعب الفريق الأبيض المُنتهية إعارته لنادى طلائع الجيش، بالانتظام فى مران الفريق المقرر له اليوم الاثنين، فى إطار التمهيد لعودته من جديد لقلعة ميت عقبة، بعد انتهاء إعارته لنادى الطلائع، ويبحث مسئولو الأبيض عن تدعيم مركز الوسط فى الموسم الجديد، ويُعد روقة أحد العناصر التى تألقت مع الفريق قبل خروجه على سبيل الإعارة لنادى إنبى ومن بعده طلائع الجيش، قبل أن يتم إخطاره بالعودة من جديد لقلعة ميت عقبة بداية من تدريبات اليوم.

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ويبحث مسئولو الزمالك عن تدعيم مركز الوسط فى الموسم المقبل لذا تم إخطار روقة بالعودة مع التحرك للتفاوض مع بيراميدز فى ضم نبيل دونجا، من صفوف الأخير، إلى جانب ترشيح أكثر من لاعب ومنهم إسلام صالح لاعب وسط نادى مصر، بخلاف استعادة الأبيض لجهود لاعبه محمود عبد العزيز "زيزو" بعد التعافى من الرباط الصليبى وبتلك التحركات أصبح محمد حسن مرشحا للرحيل عن القلعة البيضاء.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

يذكر، أن مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.