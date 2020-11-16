شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل 1/1 وديا مع الرجاء استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة مع الرجاء بهدف لكل فريق، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، بهدف لمثله، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، حيث سجل محمد طلعت هدف سموحة فى الشوط الأول وتعادل الرجاء فى الشوط الثانى، وتعد هذه المباراة هى الودية الثانية التى يخوضها أحمد سامى للوقوف على مستوى الفريق بعد دعمه بعدد من الوافدين الجدد، ولتجربة بعض العناصر من فرق الشباب.

وخلال اللقاء دفع المدير الفنى بعدد من لاعبى فرق الناشئين، للوقوف على إمكانية الإستعانة بهم فى مشاركات الفرق الأول، حيث شارك اللاعبون محمد أبو الحمد وخالد عبد الفتاح، مؤمن حمدان، سليم محمد، أحمد غنيم، أيمن حسن، بالإضافة إلى الحارس حسين تيمور.

وقرر أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، تأجيل دخول الفريق فى معسكر مغلق، مؤكداً أنه يحتاج لإقامة تدريبات مكثفة فى الوقت الحالى للتعرف على قدرات اللاعبين ثم تأجيل الدخول فى معسكر مغلق للموسم الجديد لوقت لاحق، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على فترتين لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، فيما قرر الجهاز الفنى لسموحة فسخ التعاقد مع أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى الفريق بالتراضى بعد التعاقد مع محمد أشرف حارس مرمى المقاولون العرب، بعدما لفت الأنظار إليه خلال فترة إعارته لطنطا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتلك سموحة حاليا أربع حراس وهم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور ومحمد أشرف، واقترب الحارس الثانى من الرحيل لرغبته بشكل أساسى مع إحدى الفرق أملا فى الانضمام لصفوف المنتخب الأوليمبى المشارك فى أولمبياد طوكيو 2021.