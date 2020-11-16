شكرا لقرائتكم خبر عن حارس العربى القطرى يظهر فى مران الإسماعيلى رغم عدم إعلان الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم لؤى عاشور، حارس مرمى العربى القطرى، فى تدريبات فريق الإسماعيلى رغم عدم إعلان القلعة الصفراء عن التعاقد مع انضمام الحارس للدراويش انتظارا لإتمام صفقة التعاقد مع حارس مرمى آخر.. وفى وقت سابق كشف ”الخليج 365” أن النادى الإسماعيلى قرر تأجيل الإعلان الرسمى عن التعاقد مع لؤى عاشور لمدة خمسة مواسم، لحين إتمام التعاقد مع حارس مرمى مُميّز بالدورى المصرى، وقال مصدر بالإسماعيلى لـ"الخليج 365": "تعاقدنا بالفعل مع لؤى عاشور وهو حارس مميز ولكنه لن يكون الحارس الوحيد الذى سيتم التعاقد معه بالميركاتو الصيفى، ورأت إدارة النادى تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى لا تقابل بوابل من الهجوم الجماهيرى فى ظل عدم ذاع صيت حارس العربى القطرى".

وتابع المصدر: "إدارة الإسماعيلى بصدد التعاقد مع حارس مرمى كبير يكون لؤى عاشور ومحمد مجدى ومحمد فوزى بدلاء له يكتسبون الخبرة اللازمة لحين الحاجة لهم، نظراً لقناعة الإدارة أن لؤى عاشور لا يستطيع أن يكون الحارس الأساسى للدراويش بالموسم الجديد لذا تم تفضيل تأجيل الاعلان عن الصفقة لحين ضم حارس مميز ووقتها ستتقبل الجماهير فكرة ضم حارس ثانى نواة للمستقبل".

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرا فى استعادة جهود الدولى التونسى فخر الدين يوسف من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادى التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى، واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.