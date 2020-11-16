شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أشرف يخوض أول مران مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل محمد أشرف «روقا» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لمقر النادي وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادي طلائع الجيش.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامج تدريبي خاص لروقة في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي

وتم الاتفاق على خضوع اللاعب لبرنامج تدريبي بدني لحين تحديد مشاركته في تدريبات الفريق بشكل طبيعي الفترة المقبلة بحسب رؤيه المدير الفني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 110,767

تعافي 101,046

وفيات 6,453

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